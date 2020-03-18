2020-03-18T15:36:47+03:00
Коронавирус Covid-19

Дворец творчества детей и молодежи в Твери теперь работает в режиме свободного посещения

В учреждении усилены меры безопасности
Ольга ТРОФИМОВА
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Занятия проходят по расписанию, но посещение свободное Фото: vk.com/"ДТДМ"Занятия проходят по расписанию, но посещение свободное Фото: vk.com/"ДТДМ"
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Дворец творчества детей и молодежи в Твери переходит на работу в режиме свободного посещения. Сообщение об этом появилось в группе "ДТДМ" в соцсети.

Такой режим работы в цчрждении вводится в связи с угрозой распространения в городе коронавирусной инфекции. Занятия проходят по расписанию и в штатном режиме, но их посещение остается на усмотрение родителей или опекунов ребенка.

В случае отказа от посещения, необходимо уведомить об этом педагога (тренера) или администрацию Дворца (по электронной почте, в мессенджерах, социальных сетях, а также смс).

- Во Дворце приняты дополнительные меры по дезинфекции: усилен режим влажной уборки помещений и проветриваний, - сообщает руководство. - Дети с признаками простудных заболеваний на занятия не допускаются.

Все массовые мероприятия до 12 апреля отменены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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