2020-03-11T23:52:58+03:00
Звезды

На выставке "Фантазии в стиле steampunk..." пройдет мастер-класс по фенечкам и висюлькам

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Ирина ТАРАСОВА
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Мастер-класс проведет Макс Шапоренко. Фото: ДМЦ ТГОММастер-класс проведет Макс Шапоренко. Фото: ДМЦ ТГОМ
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14 марта в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея состоится необычный мастер-класс "Брелок, висюлька, фенечка...".

Встреча пройдет в рамках выставки "Фантазии в стиле steampunk..." Кстати, до закрытия выставки остается не так много времени. так что есть возможность совместить приятное с полезным.

Мастер-класс проведет Макс Шапоренко.

Запись по телефону: 45-71-76

Начало в 15.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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