На выставке "Фантазии в стиле steampunk..." пройдет мастер-класс по фенечкам и висюлькам
Запись обязательна
Мастер-класс проведет Макс Шапоренко. Фото: ДМЦ ТГОМ
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14 марта в Детском музейном центре Тверского государственного объединенного музея состоится необычный мастер-класс "Брелок, висюлька, фенечка...".
Встреча пройдет в рамках выставки "Фантазии в стиле steampunk..." Кстати, до закрытия выставки остается не так много времени. так что есть возможность совместить приятное с полезным.
Мастер-класс проведет Макс Шапоренко.
Запись по телефону: 45-71-76
Начало в 15.00.
ИСТОЧНИК KP.RU