В Твери состоится финал конкурса "Мисс и Мистер Политеха - 2020"

11 Март 2020 2020-03-11T21:28:42+03:00

Это будет уже девятый конкурс талантов и красоты, который организует вуз. Фото: ТвГТУ

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Мисс и мистера Политеха - 2020 выберут уже завтра, 12 марта. Это будет уже девятый конкурс талантов и красоты, который организует Тверской государственный технический университет.

Финал конкурса " Мисс и мистер Политеха - 2020" стартует в 18:30 на сцене Дворца культуры "Пролетарка".

Организаторы обещают, что удовольствие получат не только участники и жюри. Шоу будет ярким: зрителей ждут интересные творческие номера и ещё много сюрпризов, секрет которых заранее раскрывать не хотят.

Ведущими конкурса будут Евгений Шевченко и Алексей Марков.

ИСТОЧНИК KP.RU