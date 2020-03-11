В Твери состоится финал конкурса "Мисс и Мистер Политеха - 2020"
Организаторы обещают яркое шоу
Это будет уже девятый конкурс талантов и красоты, который организует вуз. Фото: ТвГТУ
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Мисс и мистера Политеха - 2020 выберут уже завтра, 12 марта. Это будет уже девятый конкурс талантов и красоты, который организует Тверской государственный технический университет.
Финал конкурса " Мисс и мистер Политеха - 2020" стартует в 18:30 на сцене Дворца культуры "Пролетарка".
Организаторы обещают, что удовольствие получат не только участники и жюри. Шоу будет ярким: зрителей ждут интересные творческие номера и ещё много сюрпризов, секрет которых заранее раскрывать не хотят.
Ведущими конкурса будут Евгений Шевченко и Алексей Марков.
ИСТОЧНИК KP.RU