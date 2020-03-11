2020-03-11T21:12:00+03:00
Общество

В Осташкове Тверской области старейшую горожанку поздравили с Женским днём

Пенсионерка скоро отпразднует 103-й День рождения
Виктория ТУШКОВА
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Мария Александровна получила подарки и цветы в честь Международного женского дня. Фото: Министерство соцзащиты населения Тверской областиМария Александровна получила подарки и цветы в честь Международного женского дня. Фото: Министерство соцзащиты населения Тверской области
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Специалисты соцзащиты Осташковского городского округа посетили старейшую жительницу Осташкова и поздравили её с 8 Марта.

В мае Марии Назаровой исполнится 103 года. С Днём рождения её поздравлять ещё рано, поэтому пока Мария Александровна получила подарки, подготовленные "серебряными волонтёрами" (волонтёрами пожилого возраста) и цветы в честь Международного женского дня.

Кстати, по данным Тверского регионального отделения Пенсионного фонда, в марте девять долгожителей из Тверской области отмечают Дни рождения. По сто лет исполняется жительницам Твери и Ржева, ещё две женщины и мужчина из Твери, а также две жительницы Калининского района и Торжка отмечают 102-й день рождения. Со 104-й годовщиной поздравляют родные жительницу Вышнего Волочка и со 105-й - жительницу Кашина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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