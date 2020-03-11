Под Торжком в Тверской области водитель авто получил травмы после столкновения с деревом
Пострадавшего увезли в больницу
Водитель на иномарке врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла 11 марта на 39-м км + 700 м автодороги Торжок-Придубье в Торжокском районе.
Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Ауди", не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.
Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу до приезда экипажа ДПС. Диагноз и наличие признаков алкогольного опьянения уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU