Под Торжком в Тверской области водитель авто получил травмы после столкновения с деревом

11 Март 2020 2020-03-11T20:54:51+03:00

Водитель на иномарке врезался в дерево Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла 11 марта на 39-м км + 700 м автодороги Торжок-Придубье в Торжокском районе.

Как сообщили в УГИБДД России по Тверской области, водитель, управляя автомобилем "Ауди", не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в дерево.

Пострадавший получил травмы и был доставлен в больницу до приезда экипажа ДПС. Диагноз и наличие признаков алкогольного опьянения уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU