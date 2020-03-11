Женщина погибла при пожаре в однокомнатной квартире в Твери
ЧП произошло на проспекте Победы
В Твери на пожаре погибла женщинаФото: Ольга Крыльцова
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Сообщение о пожаре в квартире дома №72 по проспекту Победы в Твери поступило в ГУ МЧС России по Тверской области около 18:50 вечера 11 марта.
По прибытии на место спасатели установили, что возгорание произошло в однокомнатной квартире.
В ходе тушения хозяйка жилплощади была обнаружена погибшей. По предварительной информации, причиной пожара стало загорание постельных принадлежностей.
- Ликвидация пожара была объявлена в 19:26, - сообщили в пресс-службе ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU