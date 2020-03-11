Движение на размытом участке дороги в Лесном районе Тверской области восстановлено
Утром, 11 марта, дорожно-эксплуатационная организация, обслуживающая автодорогу Лесное - Заболотье - Телятники в Лесном районе приступила к восстановлению размытого участка.
Напомним,10 марта большой поток талых вод смыл участок дороги между населенными пунктами Медведково и Сундуки. Вместо дороги образовалась река.
Дорожными службами были приняты меры по обеспечению безопасности, организовано дежурство спецтехники, установлены дорожные знаки.
Как сообщили в Дирекции территориального дорожного фонда, для засыпки промоины потребовалось около 400 кубических метров инертных материалов. Сейчас проезд по автодороге Лесное - Заболотье - Телятники полностью обеспечен.
ИСТОЧНИК KP.RU