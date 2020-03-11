Движение на размытом участке дороги в Лесном районе Тверской области восстановлено

11 Март 2020 2020-03-11T20:27:02+03:00

Работы велись в течение всего дня

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Утром, 11 марта, дорожно-эксплуатационная организация, обслуживающая автодорогу Лесное - Заболотье - Телятники в Лесном районе приступила к восстановлению размытого участка.

Напомним,10 марта большой поток талых вод смыл участок дороги между населенными пунктами Медведково и Сундуки. Вместо дороги образовалась река.

Дорожными службами были приняты меры по обеспечению безопасности, организовано дежурство спецтехники, установлены дорожные знаки.

Как сообщили в Дирекции территориального дорожного фонда, для засыпки промоины потребовалось около 400 кубических метров инертных материалов. Сейчас проезд по автодороге Лесное - Заболотье - Телятники полностью обеспечен.

ИСТОЧНИК KP.RU