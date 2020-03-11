В Тверской области запланирован ремонт дороги Тверь-Ржев
В этом году должны привести в порядок больше 40 км автотрассы
Предстоит отремонтировать 43 км дороги. Фото: ПТО
Изменить размер текста:
562 млн рублей направят на ремонт 43 км автодороги из Твери в Ржев. Так решили на заседании бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.
Глава региона отметил важность этой дороги для жителей Твери, Калининского, Старицкого, Ржевского районов. Нельзя забывать и о том, что автотрасса теперь будет одним из подъездов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.
Ремонт должны провести уже в этом году.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»