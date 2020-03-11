2020-03-11T20:21:57+03:00
Общество

В Тверской области запланирован ремонт дороги Тверь-Ржев

В этом году должны привести в порядок больше 40 км автотрассы
Александр ЖМУЛИН
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Предстоит отремонтировать 43 км дороги. Фото: ПТОПредстоит отремонтировать 43 км дороги. Фото: ПТО
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562 млн рублей направят на ремонт 43 км автодороги из Твери в Ржев. Так решили на заседании бюджетной комиссии Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени.

Глава региона отметил важность этой дороги для жителей Твери, Калининского, Старицкого, Ржевского районов. Нельзя забывать и о том, что автотрасса теперь будет одним из подъездов к Ржевскому мемориалу Советскому солдату.

Ремонт должны провести уже в этом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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