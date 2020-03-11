В Твери отремонтировали 360 квадратных метров дорог

11 Март 2020 2020-03-11T20:17:03+03:00

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В Твери МУП "ЖЭК продолжает работы по ликвидации повреждений улично-дорожной сети. Ямы на дорогах областной столицы латают с помощью литого асфальтобетона.

По данным администрации города, за прошлую неделю восстановлено покрытие на поврежденных участках общей площадью порядка 360 кв. метров. Основной объём работ выполнен на ул. Склизкова, Московском шоссе, наб. Реки Лазури, ул. Коминтерна и ряде других.

В ближайшую неделю ремонт запланирован на ул. Макарова, ул. Дарвина, Коминтерна и Московском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU