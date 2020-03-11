2020-03-11T20:17:03+03:00
Общество

В Твери отремонтировали 360 квадратных метров дорог

МУП "ЖЭК" проводит ямочный ремонт
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери дорожники продолжают ямочный ремонт Фото: администрация ТвериВ Твери дорожники продолжают ямочный ремонт Фото: администрация Твери
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В Твери МУП "ЖЭК продолжает работы по ликвидации повреждений улично-дорожной сети. Ямы на дорогах областной столицы латают с помощью литого асфальтобетона.

По данным администрации города, за прошлую неделю восстановлено покрытие на поврежденных участках общей площадью порядка 360 кв. метров. Основной объём работ выполнен на ул. Склизкова, Московском шоссе, наб. Реки Лазури, ул. Коминтерна и ряде других.

В ближайшую неделю ремонт запланирован на ул. Макарова, ул. Дарвина, Коминтерна и Московском шоссе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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