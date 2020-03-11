В Тверской области на оцифровку воинских памятников направят 8 млн рублей
На заседании бюджетной комиссии региона обсудили вопрос оцифровки 398 памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных в Верхневолжье. Провести эту работу поручил губернатор Игорь Руденя.
Создание 3D-моделей памятников поможет обеспечить их сохранение в первоначальном виде и в будущем провести реставрацию в соответствии с их историческим обликом.
Игорь Руденя считает – это важное направление работы, особенно актуальное в год 75-летия Победы, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы.
На создание трехмерных моделей и архива электронных копий памятников из областного бюджета выделяется около 8 млн рублей. Для съёмки монументов запланировано 45 экспедиций в муниципалитеты Верхневолжья. Все 398 объектов должны отснять до октября 2020 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»