2020-03-11T19:58:01+03:00
Общество

В Тверской области на оцифровку воинских памятников направят 8 млн рублей

Эту работу запланировано провести в этом году
Александр ЖМУЛИН
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Оцифрованы будут все памятники солдатам Великой Отечественной войны, которые есть в нашем регионе. Фото: администрация ТвериОцифрованы будут все памятники солдатам Великой Отечественной войны, которые есть в нашем регионе. Фото: администрация Твери
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На заседании бюджетной комиссии региона обсудили вопрос оцифровки 398 памятников героям Великой Отечественной войны, расположенных в Верхневолжье. Провести эту работу поручил губернатор Игорь Руденя.

Создание 3D-моделей памятников поможет обеспечить их сохранение в первоначальном виде и в будущем провести реставрацию в соответствии с их историческим обликом.

Игорь Руденя считает – это важное направление работы, особенно актуальное в год 75-летия Победы, объявленный Президентом России Владимиром Путиным Годом памяти и славы.

На создание трехмерных моделей и архива электронных копий памятников из областного бюджета выделяется около 8 млн рублей. Для съёмки монументов запланировано 45 экспедиций в муниципалитеты Верхневолжья. Все 398 объектов должны отснять до октября 2020 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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