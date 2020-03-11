Уникальный цыганский театр Николая Васильева «Табор возвращается» выступит в Твери
28 марта в ДК «Металлист» Твери состоится уникальное цыганское шоу Николая Васильева «Табор возвращается».
«Табор возвращается» - был основан продюсером и исполнителем народных цыганских песен и русских романсов Николаем Васильевым в 2004 году. Коллектив собрал лучших представителей данного жанра, получив всеобщее признание, благодаря ярким таборным пляскам, а также прекрасному песенному репертуару, состоящему из русских и цыганских романсов, народных цыганских песен.
Интересный факт, Николай Васильев вместе с певицей Ольгой Васильевой принимали участие в съёмках знаменитого фильма Эльдара Рязанова - «Жестокий романс», где он спел в дуэте с Никитой Михалковым известный хит - «Мохнатый шмель».
Начало в 17.00.
Билеты в продаже.
ИСТОЧНИК KP.RU