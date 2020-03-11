Уникальный цыганский театр Николая Васильева «Табор возвращается» выступит в Твери

11 Март 2020 2020-03-11T17:51:49+03:00

Театр «Табор возвращается» был основан продюсером и исполнителем народных цыганских песен и русских романсов Николаем Васильевым в 2004 году. Фото: из архива «Табор возвращается»

В программе - яркие пляски, русские и цыганские песни и романсы

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28 марта в ДК «Металлист» Твери состоится уникальное цыганское шоу Николая Васильева «Табор возвращается».

«Табор возвращается» - был основан продюсером и исполнителем народных цыганских песен и русских романсов Николаем Васильевым в 2004 году. Коллектив собрал лучших представителей данного жанра, получив всеобщее признание, благодаря ярким таборным пляскам, а также прекрасному песенному репертуару, состоящему из русских и цыганских романсов, народных цыганских песен.

Интересный факт, Николай Васильев вместе с певицей Ольгой Васильевой принимали участие в съёмках знаменитого фильма Эльдара Рязанова - «Жестокий романс», где он спел в дуэте с Никитой Михалковым известный хит - «Мохнатый шмель».

Начало в 17.00.

Билеты в продаже.

ИСТОЧНИК KP.RU