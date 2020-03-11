2020-03-11T17:24:20+03:00
Общество

Горячая линия по защите прав потребителей работает в Тверской области

На неё можно обращаться по вопросам приобретения товаров и оказания услуг
Виктория ТУШКОВА
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Консультации организованы в связи с Всемирным днём прав потребителейКонсультации организованы в связи с Всемирным днём прав потребителейФото: Ольга Крыльцова
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В Тверской области открыта горячая линия по защите прав потребителя. Она будет работать с 11 по 25 марта.

Все желающие смогут задать вопрос или получить консультации специалистов регионального Управления Роспотребнадзора по телефону (4822) 34-32-06 и Консультационного центра для потребителей: (4822) 32-00-02. Звонки принимают по рабочим дням с 9:00 до 17:00.

Консультации организованы в связи с Всемирным днём прав потребителей, который отмечается ежегодно 15 марта.

Кроме того, для всех работает телефон Единого консультационного центра Роспотребнадзора 8-800-555-49-43. Этот номер круглосуточный, звонок на него бесплатный.

В случае серьёзной проблемы нарушения ваших потребительских прав, можно записаться на личный приём. Он осуществляется в Консультационном центре для потребителей в г. Твери по адресу: ул. Дарвина, д. 13, а также и в Консультационных пунктах в городах и районах Тверской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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