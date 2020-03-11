В Твери и Калининском районе на "скорой помощи" госпитализирован каждый третий пациент

11 Март 2020 2020-03-11T16:47:46+03:00

В Твери и Калининском районе бригады скорой выезжали на вызовы 3693 раза Фото: Иван ВИСЛОВ

За неделю бригады выезжали на вызовы 3693 раза

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Со 2 по 8 марта бригады Тверской станции скорой медицинской помощи обслужили 3693 вызова по Твери и Калининскому району. Каждый третий пациент - госпитализирован.

Педиатрические бригады скорой медицинской выезжали 744 раза и госпитализировали 228 детей. Такие данные приводит областной Минздрав.

В ведомстве отмечают, что среди пациентов стало меньше жалоб на сердечно-сосудистые заболевания.

Ежедневно скорую помощь оказывали 33 бригады, из которых четыре - неотложной медицинской помощи. Среднее время ожидания "скорой" в экстренной форме составило 16,4 минуты, в неотложной - 33,89 минуты.

На врачебно-консультативный пульт станции скорой медицинской помощи поступило 224 обращения. Чтобы получить консультацию специалиста, достаточно позвонить по номеру "103" и попросить диспетчера оформить консультацию с врачом.

ИСТОЧНИК KP.RU