За минувшие выходные Госатвоинспекторы Тверской области поймали более 90 пьяных водителей

11 Март 2020 2020-03-11T16:39:28+03:00

В Тверской области за тр дня поймали более 90 рьяных водителей Фото: Василий ХОДАРЕВ

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В выходные дни, с 6 по 9 марта, на территории Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", по итогам которого 94 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения.

- Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 11 водителей, - сообщили в ведомстве.

Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить управление транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о фактах употребления спиртных напитков за рулем в полицию по телефонам: 02, 102 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU