За минувшие выходные Госатвоинспекторы Тверской области поймали более 90 пьяных водителей
В выходные дни, с 6 по 9 марта, на территории Тверской области прошло профилактическое мероприятие "Контроль трезвости", по итогам которого 94 водителя были привлечены к ответственности за управление автомобилями с признаками опьянения.
- Из них в Твери с признаками опьянения остановлено 11 водителей, - сообщили в ведомстве.
Госавтоинспекция Тверской области призывает жителей и гостей Тверской области исключить управление транспортными средствами в состоянии опьянения и сообщать о фактах употребления спиртных напитков за рулем в полицию по телефонам: 02, 102 или 112.
ИСТОЧНИК KP.RU