Житель Тверской области до смерти запинал ногами сожительницу

11 Март 2020 2020-03-11T16:32:43+03:00

За убийство сожительницы мужчина на восемь лет отправится в колонию Фото: Мария ЛЕНЦ

Мужчина отправится в колонию на восемь лет

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В Тверской области перед судом предстал 55-летний житель села Петровское. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Доказательства были предоставлены Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области.

Следствием и судом установлено, что 9 октября 2019 года осужденный выпивал вместе со своей 35-летней сожительницей. Пара поругалась, и мужчина начал избивать женщину ногами у крыльца магазина. От полученных травм потерпевшая скончалась.

Во время следствия фигурант находился под стражей.

Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.

ИСТОЧНИК KP.RU