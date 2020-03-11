Житель Тверской области до смерти запинал ногами сожительницу
В Тверской области перед судом предстал 55-летний житель села Петровское. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.
Доказательства были предоставлены Калининским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области.
Следствием и судом установлено, что 9 октября 2019 года осужденный выпивал вместе со своей 35-летней сожительницей. Пара поругалась, и мужчина начал избивать женщину ногами у крыльца магазина. От полученных травм потерпевшая скончалась.
Во время следствия фигурант находился под стражей.
Приговором суда ему назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.
ИСТОЧНИК KP.RU