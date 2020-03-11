2020-03-11T17:56:50+03:00
Звезды

В Твери пройдет концерт одного из лучших в мире исполнителей на hurdy gurdy Марка Эжеа

Зрителей ждет смесь традиционной музыки, джаза и не только...
Ирина ТАРАСОВА
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Марк Эжеа - один из лучших в мире специалистов по hurdy gurdy. Фото: предоставлено клубом "Биг Бен"Марк Эжеа - один из лучших в мире специалистов по hurdy gurdy. Фото: предоставлено клубом "Биг Бен"
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23 марта в Твери пройдет концерт Марка Эжеа (Marc Egea).

Марк Эжеа - один из лучших в мире специалистов по hurdy gurdy (именно так обычно называют колёсную лиру на английском). Он одинаково свободно чувствует себя и в фольклорном, и в импровизационном поле, а временами обращается и к электронике.

- Смесь традиционной музыки и джаза, академического музыкального языка и свободы, крайне необычная тембральная картина, оригинальный материал — всё это делает его работу ярким и заметным явлением, - рассказывают организаторы о музыканте.

Если еще немного о колоритном музыканте, то Эжеа — автор собственной школы игры на инструменте («Iniciació a la viola de roda»), который в его руках обретает кажущиеся нереальными возможности. Марк охотно выступает как в составе ансамблей, так и соло, причём пользуется не только процессорной электроникой, но и некоторыми другими фольклорными инструментами.

Кстати, он бывал в России и не раз. В 2013-м он вернулся с сольной программой и стал одним из ключевых участников первого гастролирующего фестиваля «МузЭнергоТур», проехав с ним от Подмосковья до Красноярского края. Одним из самых поразительных умений Марка оказалась способность вызывать на аудиторию дождь посреди ясного дня, исполняя для этого специальную древнюю каталонскую песню-заклинание.

"Big Ben", ул. Брагина, 2.

Начало в 19.30.

Билеты здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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