В Твери управляющий украл выручку из кассы магазина

11 Март 2020 2020-03-11T15:58:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Заместитель управляющего одного из сетевых супермаркетов Твери, находясь на рабочем месте, при проведении инкассации забрал из главной кассы торговой точки 20 тыс. рублей.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал 37-летнего жителя областной столицы виновным в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком.

Решение суда не вступило в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU