В Твери управляющий украл выручку из кассы магазина
За содеянное он получил условный срок
Управляющий украл деньги из кассы магазинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Заместитель управляющего одного из сетевых супермаркетов Твери, находясь на рабочем месте, при проведении инкассации забрал из главной кассы торговой точки 20 тыс. рублей.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал 37-летнего жителя областной столицы виновным в присвоении денежных средств с использованием своего служебного положения и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на год условно с испытательным сроком.
Решение суда не вступило в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU