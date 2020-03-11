За оскорбления бывшей супруги житель Тверской области заплатит штраф
Житель Весьегонска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил своей бывшей жене для выяснения отношений.
Мужчина приехал по месту проживания женщины и стал ломиться к ней в квартиру, чтобы посмотреть, какие вещи она вывезла из их некогда общего жилья.
На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, бывший супруг не стеснялся в выражениях и всячески оскорблял экс-жену.
По данному факту прокуратурой Весьегонского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 47-летнего мужчины. За оскорбления он оштрафован на тысячу рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU