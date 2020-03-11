2020-03-11T15:44:20+03:00
Общество

За оскорбления бывшей супруги житель Тверской области заплатит штраф

Мужчина пытался узнать, какие вещи его экс-жена вывезла из дома
Ольга ТРОФИМОВА
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Житель Тверской области оштрафован за оскорбленияЖитель Тверской области оштрафован за оскорбленияФото: Валерий РОМАНОВ
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Житель Весьегонска, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил своей бывшей жене для выяснения отношений.

Мужчина приехал по месту проживания женщины и стал ломиться к ней в квартиру, чтобы посмотреть, какие вещи она вывезла из их некогда общего жилья.

На почве внезапно возникших личных неприязненных отношений, бывший супруг не стеснялся в выражениях и всячески оскорблял экс-жену.

По данному факту прокуратурой Весьегонского района вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении 47-летнего мужчины. За оскорбления он оштрафован на тысячу рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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