2020-03-11T15:15:30+03:00
Общество

В Тверской области суд закрыл сайты по продаже редких рыб

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВА
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Суд в Тверской области запретил сайты по продаже редких рыб Фото: архив "КП"Суд в Тверской области запретил сайты по продаже редких рыб Фото: архив "КП"
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В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Оленинского района выявлены шесть интернет-страниц, содержащих информацию о продаже электроудочек и ценных пород рыб: сибирского осетра и стерляди. Данные виды занесенных в Красную книгу.

В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к указанным интернет-страницам прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями. Требования надзорного органа судом были рассомтрены и удовлетворены. Информация признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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