В Тверской области суд закрыл сайты по продаже редких рыб
Нарушения выявила прокуратура
Суд в Тверской области запретил сайты по продаже редких рыб Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Оленинского района выявлены шесть интернет-страниц, содержащих информацию о продаже электроудочек и ценных пород рыб: сибирского осетра и стерляди. Данные виды занесенных в Красную книгу.
В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к указанным интернет-страницам прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями. Требования надзорного органа судом были рассомтрены и удовлетворены. Информация признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU