В Тверской области суд закрыл сайты по продаже редких рыб

11 Март 2020 2020-03-11T15:15:30+03:00

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В ходе мониторинга сети Интернет прокуратурой Оленинского района выявлены шесть интернет-страниц, содержащих информацию о продаже электроудочек и ценных пород рыб: сибирского осетра и стерляди. Данные виды занесенных в Красную книгу.

В целях исключения доступа неопределенного круга лиц к указанным интернет-страницам прокуратура обратилась в суд с административными исковыми заявлениями. Требования надзорного органа судом были рассомтрены и удовлетворены. Информация признана запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU