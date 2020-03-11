2020-03-11T15:00:46+03:00
Происшествия

Злоумышленник подобрал ключ и обокрал квартиру жительницы Твери

Подозреваемый задержан
Ольга ТРОФИМОВА
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Квартирный вор позарился на деньги и украшенияКвартирный вор позарился на деньги и украшенияФото: Анна КОЛГАНОВА
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В дежурную часть Центрального отдела полиции Управления МВД России по городу Твери обратилась 21-летняя местная житльница. Девушка сообщила, что из ее квартиры пропали ювелирные украшения и банковские карты. Ущерб составил более 23 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место преступления и установила, что злоумышленник проник в квартиру, подобрав подходящий ключ. С места происшествия были изъяты вещественные доказательства.

Подозреваемый в краже был установлен и задержан. Им оказался 31-летний безработный житель Твери. Фигурант признался в содеянном и сообщил, что похищенным распорядился по своему усмотрению. Его проверяют на причастность к совершению аналогичных преступлений, совершенных на территории города.

Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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