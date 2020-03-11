Сильный ветер прогнозируют синоптики в Тверской области

11 Март 2020 2020-03-11T14:45:03+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области со ссылкой на Тверской гидрометцентр предупреждает жителей и гостей Верхневолжья о том, что днем, 12 марта, на территории региона ожидается усиление юго-западного ветра порывами до 15 м/с, с дальнейшим усилением в течение суток 13 марта. Отдельные порывы будут достигать 15-20 м/с.

Спасатели напоминают, что во время сильного ветра следует ограничить выход из зданий. На улице не стоит прятаться от ветра около стен домов, за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями.

ИСТОЧНИК KP.RU