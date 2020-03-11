2020-03-11T13:10:02+03:00
Происшествия

Случайный гость обокрал жительницу Торопца Тверской области

Наутро хозяйка не досчиталась 70 тысяч рублей
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина украл 70 тысяч рублейМужчина украл 70 тысяч рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Торопецкое отделение полиции МО МВД России «Западнодвинский» обратилась 47-летняя местная жительница. Женщина сообщила, что в день происшествия выпивала у себя дома с малознакомым мужчиной. Когда гость ушел, хозяйка обнаружила пропажу 70 000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили личность и местонахождение подозреваемого в краже. Им оказался ранее судимый неработающий 35-летний житель Торопца. Мужчина сознался в содеянном.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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