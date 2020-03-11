2020-03-11T12:59:27+03:00
Общество

Минеральные примеси обнаружены в манке из Тверской области

Продукт не соответствует ГОСТу
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Некачественную манку производили в Тверской области Фото: архив "КП"Некачественную манку производили в Тверской области Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

В марте инспектором отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области была проведена проверка и отобраны пробы крупы в бюджетном учреждении поселка Кувшиново.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку и установили, что в манной крупе, произведенной в Верхневолжье, присутствует минеральная примесь, недопустимая в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 7022-97.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За оскорбления бывшей супруги житель Тверской области заплатит штраф
В Тверской области суд закрыл сайты по продаже редких рыб
Злоумышленник подобрал ключ и обокрал квартиру жительницы Твери
Сильный ветер прогнозируют синоптики в Тверской области
Случайный гость обокрал жительницу Торопца Тверской области
Минеральные примеси обнаружены в манке из Тверской области
Косметологу без лицензии запретили работать в Твери
Бешеная лиса вышла к людям в Кашине Тверской области
Двое иностранцев задержаны за сбыт наркотиков в Твери
Жителей Тверской области вновь предупредили о тумане
В Тверской области мужчина провалился под лед
На трассе М-11 в Тверской области пьяный водитель на легковушке протаранил бетонное огражение
В Твери завершается прием заявок на участие в конкурсе молодых поэтов «Неоновая Муза»
Три района Твери останутся без света
В нескольких районах Тверской области для большегрузов закрыли дороги
В Лесном районе Тверской области вместо дороги образовалась река
В Тверской области эпидемии ОРВИ и гриппа нет
Пациентку с акушерской патологией доставили в Тверь на вертолете
Регулировать светофоры Пролетарском районе Твери будут с помощью искусственного интеллекта
За нарушение авторских прав житель Тверской области может на шесть лет сесть в тюрьму
Безработный житель Конакова "закладывал" наркотики в лесах Тверской области