Минеральные примеси обнаружены в манке из Тверской области

11 Март 2020 2020-03-11T12:59:27+03:00

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В марте инспектором отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области была проведена проверка и отобраны пробы крупы в бюджетном учреждении поселка Кувшиново.

Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку и установили, что в манной крупе, произведенной в Верхневолжье, присутствует минеральная примесь, недопустимая в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 7022-97.

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU