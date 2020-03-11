Минеральные примеси обнаружены в манке из Тверской области
В марте инспектором отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области была проведена проверка и отобраны пробы крупы в бюджетном учреждении поселка Кувшиново.
Специалисты Тверской межобластной ветлаборатории провели проверку и установили, что в манной крупе, произведенной в Верхневолжье, присутствует минеральная примесь, недопустимая в соответствии с требованиями государственного стандарта ГОСТ 7022-97.
Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.
ИСТОЧНИК KP.RU