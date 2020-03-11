Косметологу без лицензии запретили работать в Твери
Нарушения выявила прокуратура
Нарушения выявила прокуратура Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:
В Твери прокуратура в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель в принадлежащем ему помещении осуществлял медицинскую деятельность по оказанию услуг по косметологии и медицинскому массажу без лицензии.
В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф в размере 4000 рублей.
Нарушитель направил документы для получения лицензии. До ее получения предпринимательская деятельность им добровольно приостановлена.
ИСТОЧНИК KP.RU