Косметологу без лицензии запретили работать в Твери

11 Март 2020 2020-03-11T12:52:20+03:00

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В Твери прокуратура в ходе проверки установила, что индивидуальный предприниматель в принадлежащем ему помещении осуществлял медицинскую деятельность по оказанию услуг по косметологии и медицинскому массажу без лицензии.

В отношении нарушителя было возбуждено дело об административном правонарушении, по результатам рассмотрения которого виновному назначен штраф в размере 4000 рублей.

Нарушитель направил документы для получения лицензии. До ее получения предпринимательская деятельность им добровольно приостановлена.

ИСТОЧНИК KP.RU