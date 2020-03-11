Бешеная лиса вышла к людям в Кашине Тверской области

11 Март 2020 2020-03-11T12:03:50+03:00

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Очередной случай бешенства специалисты Тверской межобластной ветлаборатории выявили в патматериале лисы, который доставили из Кашина. Животное было убито 5 марта у одного из домов на улице 25-го Октября. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области.

Исследования проводились в рамках эпизоотологического мониторинга. С начала года случай выявления опасного заболевания уже не первый в Кашине. Ранее в Кашинском городском округе сложилась неблагоприятная областновка по бешенству.

Полученные результаты направлены лабораторией в соответствующие ведомства для принятия мер.

ИСТОЧНИК KP.RU