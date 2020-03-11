Бешеная лиса вышла к людям в Кашине Тверской области
Очередной случай бешенства специалисты Тверской межобластной ветлаборатории выявили в патматериале лисы, который доставили из Кашина. Животное было убито 5 марта у одного из домов на улице 25-го Октября. Об этом сообщает Управление Россельхознадзора по Тверской области.
Исследования проводились в рамках эпизоотологического мониторинга. С начала года случай выявления опасного заболевания уже не первый в Кашине. Ранее в Кашинском городском округе сложилась неблагоприятная областновка по бешенству.
Полученные результаты направлены лабораторией в соответствующие ведомства для принятия мер.
ИСТОЧНИК KP.RU