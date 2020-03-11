Двое иностранцев задержаны за сбыт наркотиков в Твери

11 Март 2020 2020-03-11T11:56:33+03:00

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Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области на улице Троицкой в Твери при попытке распространения наркотического вещества, задержаны двое жителей Средней Азии в возрасте 21 и 23 лет.

Полицейские нашли тайники, где подозреваемые прятали свертки с наркотическим веществом. При попытке задержания фигуранты попытались скрыться, в карманах их одежды были обнаружены восемь свертков с наркотиками, а в квартире, которую снимали подозреваемые, - еще более 300. Общая масса изъятого наркотического вещества составила около 605 г.

По части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ фигурантам грозит до 20 лет тюрьмы.

Расследование продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU