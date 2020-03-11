2020-03-11T10:24:22+03:00
Общество

Жителей Тверской области вновь предупредили о тумане

На дорогах ухудшилась видимость
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителей Тверской области предупредили о туманеЖителей Тверской области предупредили о туманеФото: Олег ЗОЛОТО
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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей и гостей региона о сильном тумане.

Неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться в течение дня 11 марта. Видимость в тумане составит 300-800 м.

При этом до конца недели, по прогнозам синоптиков, будет достаточно тепло, но уже в выходные в Верхневолжье ожидаются заморозки до -5 градусов.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает водителям автотранспорта, что при движении в тумане следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и соблюдать дистанцию и интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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