Жителей Тверской области вновь предупредили о тумане

11 Март 2020 2020-03-11T10:24:22+03:00

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ГУ МЧС России по Тверской области, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, предупредило жителей и гостей региона о сильном тумане.

Неблагоприятные погодные явления будут наблюдаться в течение дня 11 марта. Видимость в тумане составит 300-800 м.

При этом до конца недели, по прогнозам синоптиков, будет достаточно тепло, но уже в выходные в Верхневолжье ожидаются заморозки до -5 градусов.

Главное управление МЧС России по Тверской области напоминает водителям автотранспорта, что при движении в тумане следует отказаться от лишних перестроений, обгонов, опережений и соблюдать дистанцию и интервал.

ИСТОЧНИК KP.RU