В Тверской области мужчина провалился под лед

11 Март 2020 2020-03-11T10:13:52+03:00

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Сообщение о том, что на озере Имоложье, в районе поселка Академический Вышневолоцкого городского округа провалился под лед человек, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.

На место выезжали инспекторское отделение ГИМС Вышневолоцкого городского округа, оперативная группа Вышневолоцкого ПСГ, медики, полиция.

Тело утонувшего мужчины извлекли из воды и передали полицейским. Причина смерти устанавливается.

Всего на происшествие привлекалось девять человек и четыре единицы техники.

ИСТОЧНИК KP.RU