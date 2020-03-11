В Тверской области мужчина провалился под лед
Спасти его не удалось
В Тверской области мужчина провалился под ледФото: Альберт БОЙКОВ
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Сообщение о том, что на озере Имоложье, в районе поселка Академический Вышневолоцкого городского округа провалился под лед человек, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области.
На место выезжали инспекторское отделение ГИМС Вышневолоцкого городского округа, оперативная группа Вышневолоцкого ПСГ, медики, полиция.
Тело утонувшего мужчины извлекли из воды и передали полицейским. Причина смерти устанавливается.
Всего на происшествие привлекалось девять человек и четыре единицы техники.
ИСТОЧНИК KP.RU