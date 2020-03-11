На трассе М-11 в Тверской области пьяный водитель на легковушке протаранил бетонное огражение

11 Март 2020 2020-03-11T09:19:39+03:00

Два человека пострадали в ДТП на М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла в ночь на 10 марта на 287-м км скоростной автодроги М-11 "Нева" в Вышневолоцком городском округе Тверской области.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что 31-летний водитель, с признаками опьянения, не пристегнутый ремнем безопасности, управляя автомобилем "Лада Ларгус", не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение.

В результате ДТП пострадал водитель и 18-летний мужчина-пассажир, не пристегнутый ремнем безопасности. С травмами они доставлены в медицинское учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU