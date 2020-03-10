В Твери завершается прием заявок на участие в конкурсе молодых поэтов «Неоновая Муза»

10 Март 2020 2020-03-10T23:40:07+03:00

До 15 марта организаторы ждут стихи конкурсантов от 10 до 25 лет

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В Твери завершается прием заявок на участие в юбилейном конкурсе молодых поэтов Тверского региона «Неоновая Муза». Финальный день - 15 марта.

До этой даты конкурсантам будет необходимо прислать подборку из трёх стихотворений (каждое – не более 36 строк) на электронную почту neonovaya_muza@mail.ru

Возрастные номинации в этом году следующие: от 10 до 15 лет, от 16 до 20 лет и от 21 до 25 лет.

Второй этап состязания поэтов состоится в областной библиотеке им. Горького в конце марта/начале апреля и будет представлять собой конкурс-фестиваль, на котором участники поборются за первенство в таких номинациях, как «Лучшее стихотворение фестиваля» и «Лучшее представление стихотворения».

Также по результатам заочного конкурса будут определены победители каждой возрастной категории. Не обойдётся без приза зрительских симпатий, а также наград от спонсоров и партнёров.

Напомним, 2020 год для «Неоновой Музы» юбилейный, конкурсу исполняется 10 лет.

Организатор конкурса – областная творческая ассоциация Содружество литераторов Верхневолжья.

– группа компаний «Удача» и областное общественное движение «Уроки Успеха».

Положение о конкурсе и другие подробности о его проведении в группе Поэтический конкурс «Неоновая муза» . Телефон для справок: 8-920-150-95-92.

ИСТОЧНИК KP.RU