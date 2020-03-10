Три района Твери останутся без света

10 Март 2020 2020-03-10T20:41:43+03:00

Электрики будут проводить работы на сетях Фото: архив "КП"

МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить плановые работы на сетях

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В период с 10 по 13 марта МУП "Тверьгорэлектро" будет проводить плановые работы на электросетях.

В связи с этим несколько районов областной столицы на время останутся без света.

В ЗАВОЛЖСКОМ РАЙОНЕ:

11 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. А. Томского 12-18; пр-д Б. Заводской 2а-8, 1-7; ул. 3-я Силикатная д. 3-39,4-20; 2-й пр-д Р. Люксембург д. 2-14, 1-15; ул. Пржевальского 28-32; ул. Котовского 38, 40.

12 марта

С 9:00 до 12:00 по адресам: ул. Цветочная 1 – 19/2; ул. 26 Июня 2/19 – 6/20, 1 – 7; ул. Воздушная 1а/15 – 33, 2б-28; ул. Ударная 9 – 23/1.

В ПРОЛЕТАРСКОМ РАЙОНЕ:

12 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: ул. 2-я Лагерная д. 1а, 1-5, 2а, 2-6; ул. 1-я Лагерная д. 1-19, 2-20; ул. Е. Пичугина 1-9, 20-42; пер. Партизанский 17-25, 24-30; пр-д 2-й Академический д. 3-25, 4-8, 20, 26.

13 марта

С 9:00 до 16:00 по адресам: пр-д 2-й Полевой д. 14, 16; пр-д 3-й Полевой д. 13; ул. Освобождения 2/14-98, 1/13-95; ул. Солнечная 1-33/1, 2-32, 62-66, 35-69; пр-д 3-й Полевой д. 1/33-7, 2/34-8; пр-д 2-й Полевой д. 11-41/7; ул. Мамулинская 18, 33, 35 и др.; пер. Княжнин д. 5.

В ЦЕНТРАЛЬНОМ РАЙОНЕ:

11 марта

С 14:00 до 17:00 по адресам: ул. Л. Базановой, учебный корпус Академии ПВО.

ИСТОЧНИК KP.RU