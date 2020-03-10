В нескольких районах Тверской области для большегрузов закрыли дороги

10 Март 2020 2020-03-10T20:28:31+03:00

В нескольких районах ограничили движение большегрузов по межмуниципальным дорогам Фото: Виктор Буздин

Ограничения ввели в Лесном, Лихославльском и Торжокском районах

Изменить размер текста: A A

Дирекция территориального дорожного фонда сообщила, что ГУП "Торжокское ДРСУ" ввело временное ограничение движения транспорта массой свыше 10 тонн в Лесном, Лихославльском, Торжокском районах.

Так, в Лесном районе с 7 по 27 марта ограничено движение по автодорогам 2 класса: Лесное - Михайловское, "Лесное - Михайловское" - Застровье, Лесное - Борисовское, Лесное - Бор-Пруды.

В Лихославльском районе с 5 по 25 марта закрыты дороги второго и третьего классов: Лихославль - Барановка - Большое Плоское - Калашниково, Лихославль - Толмачи - Назарово, Лисьи Горы - Анцифарово - Михайловское, Пантелиха - Стан, Черняево - Язвиха, Толмачи - Ломовое, Кава - Зайково - Дойбино, Долганово - Прудово, Гутты - Селезениха, "Лисьи Горы - Анцифарово - Михайловское" - Пантелиха - Бобрище, Новый Стан - Хлестово, Язвиха - Парфеново, Анцифарово - Большое Плоское, Язвиха - Золотиха - Микшино - Вырец.

В Торжокском районе с 6 марта по 6 апреля нельзя проехать по дорогам: Торжок - Луковниково - Дарьино, Страшевичи - Абакумово - Лужково, Большое Вишенье - Малое Вишенье, Торжок - Рудниково - граница Кувшиновского района.

Также, с 6 марта по 6 апреля в Торжокском районе ограничено движение транспорта массой свыше 8 тонн по автодороге Берново - Воропуни.

ИСТОЧНИК KP.RU