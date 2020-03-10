В Лесном районе Тверской области вместо дороги образовалась река

10 Март 2020 2020-03-10T19:59:15+03:00

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10 марта в результате резкого подъема уровня паводковых вод размыло участок автомобильной дороги Лесное - Заболотье - Телятники в Лесном районе Тверской области. Дорога связывает два населенных пункта - Медведково и Сундуки.

В дирекции Территориального дорожного фонда сообщили, что в настоящее время дорожно-эксплуатационная организация принимает необходимые меры по обеспечению безопасности дорожного движения. На месте установлены дорожные знаки и ограждения, формируется запас необходимых инертных материалов. На месте будет организовано круглосуточное дежурство дорожной техники.

Как только спадет уровень воды, дорожники начнут ремонт. Предположительно, это произойдет 11 марта. Автовладельцам сообщают, что из деревни Сундуки объехать аварийный участок можно по автодорогам Лесное - Заболотье - Телятники, Сорогожское - Мотыли - Сундуки, "Вышний Волочек - Бежецк - Сонково" - Лесное - Пестово.

Напомним, что осенью из-за сильных дождей смыло дороги в Лихославльском районе и Вышневолоцком городском округе. Тогда на ремонт поврежденных участков у дорожных служб ушло несколько недель.

ИСТОЧНИК KP.RU