В Тверской области эпидемии ОРВИ и гриппа нет

10 Март 2020 2020-03-10T19:15:47+03:00

Чтобы не заразиться, соблюдайте правила личной гигиены Фото: Елена ВАХРУШЕВА

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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает контролировать ситуацию по заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.

За прошедшую неделю количество заболевших осталось на уровне предыдущей недели.

- Эпидемический порог в целом по области по совокупному населению не превышен, - сообщили в ведомстве. - Аналогичная ситуация отмечается и по Твери.

Чаще всего жители болеют ОРВИ, также выделяются единичные случаи заражения вирусами гриппа А и В.

Во избежания заболевания Управление напоминает о соблюдении правил личной гигиены.

ИСТОЧНИК KP.RU