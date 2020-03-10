В Тверской области эпидемии ОРВИ и гриппа нет
Роспотребнадзор держит ситуацию на контроле
Чтобы не заразиться, соблюдайте правила личной гигиеныФото: Елена ВАХРУШЕВА
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области продолжает контролировать ситуацию по заболеваемости населения ОРВИ и гриппом.
За прошедшую неделю количество заболевших осталось на уровне предыдущей недели.
- Эпидемический порог в целом по области по совокупному населению не превышен, - сообщили в ведомстве. - Аналогичная ситуация отмечается и по Твери.
Чаще всего жители болеют ОРВИ, также выделяются единичные случаи заражения вирусами гриппа А и В.
Во избежания заболевания Управление напоминает о соблюдении правил личной гигиены.
ИСТОЧНИК KP.RU