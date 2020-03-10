Регулировать светофоры Пролетарском районе Твери будут с помощью искусственного интеллекта

10 Март 2020 2020-03-10T18:50:00+03:00

Система настроена на уменьшение заторов на дорогах

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В Твери департаментом благоустройства, дорожного хозяйства и транспорта администрации города запущен пилотный проект по внедрению интеллектуальной системы управления дорожным движением на трех светофорных объектах в Пролетарском районе.

Светофоры на пересечении проспекта Калинина и Головинского вала, проспекта Калинина и бульвара Ногина, проспекта Калинина и 3-го переулка Красной Слободы оснастили специальным оборудованием.

Датчики фиксируют интенсивность потока машин и дорожную обстановку. В течение месяца, на основе полученных данных, планируется запрограммировать новые фазы светофоров. Система призвана определять самые загруженные направления, уменьшая дорожные заторы.

Подобным оборудованием в дальнейшем оснастят объекты улично-дорожной сети и в других частях города.

ИСТОЧНИК KP.RU