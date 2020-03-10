За нарушение авторских прав житель Тверской области может на шесть лет сесть в тюрьму
Факт незаконного использования объектов авторского права выявили сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из ОЭБ и ПК МО МВД России "Кимрский".
Оперативники установили, что директор одной из местных фирм использовал контрафактное программное обеспечение. Ущерб правообладателя составил более миллиона рублей.
Из офиса полицейские изъяли системный блок и жесткий диск с нелегальными программами.
Следователями регионального СКР возбуждено уголовное дело по статье 146 УК РФ. Фигуранту грозит до шести лет тюрьмы.
ИСТОЧНИК KP.RU