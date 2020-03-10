Безработный житель Конакова "закладывал" наркотики в лесах Тверской области
Подозреваемый задержан
Подозреваемого в сбыте наркотиков задержали в Тверской областиФото: Олег ЗОЛОТО
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Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками ОМВД России по Конаковскому району по подозрению в сбыте наркотических средств задержали 39-летнего безработного мужчину.
Установлено, что в лесном массиве злоумышленник совершил закладку с двумя свёртками наркотического вещества массой около 15 грамм, что является крупным размером.
Фигуранта задержали. За попытку сбыта наркотиков ему грозит до 20 лет тюрьмы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU