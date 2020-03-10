Как избежать распространения коронавируса: семь советов дали жителям Тверской области

10 Март 2020 2020-03-10T17:51:20+03:00

Они напоминают рекомендации при обострении эпидобстановки в сезон ОРВИ

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Региональное Управление Роспотребнадзора опубликовало советы по предотвращению распространения коронавирусной инфекции. Они достаточно простые и напоминают рекомендации при обострении эпидемиологической обстановки в сезон ОРВИ:

1. воздерживаться от посещения мест большого скопления людей: торговых центров, различных массовых мероприятий, транспорта в час пик;

2. использовать одноразовую медицинскую маску в общественных местах, меняя ее каждые 2-3 часа;

3. избегать близких контактов с людьми, имеющими видимые признаки ОРВИ;

4. чаще мыть руки с мылом, особенно тщательно - после возвращения с улицы и контактов с посторонними людьми;

5. дезинфицировать гаджеты, оргтехнику и поверхности, к которым прикасаетесь, хотябы влажными салфетками;

6. ограничить тесные объятия и рукопожатия;

7. пользоваться только индивидуальными предметами личной гигиены (полотенце, зубная щётка).

Также медики рекомендуют оставаться дома, заподозрив у себя возможность коронавирусной инфекции. Не стоит самостоятельно идти к врачу. Вызовите его на дом, объяснив по телефону ситуацию.

Напомним, в Тверской области коронавирус пока не регистрировался. Пациенту, которого с подозрением на эту болезнь госпитализировали в Калининскую ЦРБ, был поставлен диагноз "пневмония".

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ИСТОЧНИК KP.RU