Малым городам Тверской области помогут специальные центры
10 марта на заседании областного правительства объявили о том, что в регионе планируется создать центры компетенций по экономике малых городов и исторических поселений. Финансировать их работу будут за счёт бюджета области.
– Эти организации будут помогать муниципальным образованиям готовить документы, и участвовать в федеральных и региональных проектах, которые давали бы новый толчок для развития инфраструктуры наших малых городов, – пояснил губернатор Игорь Руденя журналистам после заседания.
Как сообщило областное правительство, работать в центрах будут специалисты в сфере архитектуры и урбанистики.
Глава региона поручил областному министерству экономического развития доработать документ в части уточнения критериев отбора получателей субсидии.
В 2020 году первые такие центры должны появится в Торопецком и Калязинском районе, а также в Кашинском городском округе.
ИСТОЧНИК KP.RU
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