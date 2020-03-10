Малым городам Тверской области помогут специальные центры

10 Март 2020 2020-03-10T17:47:17+03:00

Там будут работать специалисты в области архитектуры и урбанистики

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10 марта на заседании областного правительства объявили о том, что в регионе планируется создать центры компетенций по экономике малых городов и исторических поселений. Финансировать их работу будут за счёт бюджета области.

– Эти организации будут помогать муниципальным образованиям готовить документы, и участвовать в федеральных и региональных проектах, которые давали бы новый толчок для развития инфраструктуры наших малых городов, – пояснил губернатор Игорь Руденя журналистам после заседания.

Как сообщило областное правительство, работать в центрах будут специалисты в сфере архитектуры и урбанистики.

Глава региона поручил областному министерству экономического развития доработать документ в части уточнения критериев отбора получателей субсидии.

В 2020 году первые такие центры должны появится в Торопецком и Калязинском районе, а также в Кашинском городском округе.

ИСТОЧНИК KP.RU