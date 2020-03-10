На развязке трассы М-11 в Тверской области фура опрокинулась в кювет, водитель погиб

10 Март 2020 2020-03-10T17:45:25+03:00

Водитель погиб в страшном ДТП на М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла около 16:00 на развязке трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель, управляя большегрузом "MAN", по неустановленной причине съехал в кювет и опрокинулся. Тяжелая кабина перевернулась на крышу, водитель погиб на месте ДТП.

Обстоятельства аварии уточняются. Не месте аварии работали инспекторы ДПС, спасатели МЧС, медики.

ИСТОЧНИК KP.RU