На развязке трассы М-11 в Тверской области фура опрокинулась в кювет, водитель погиб
Подробности ДТП уточняются
Водитель погиб в страшном ДТП на М-11 Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария произошла около 16:00 на развязке трассы М-11 в Торжокском районе Тверской области.
Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, водитель, управляя большегрузом "MAN", по неустановленной причине съехал в кювет и опрокинулся. Тяжелая кабина перевернулась на крышу, водитель погиб на месте ДТП.
Обстоятельства аварии уточняются. Не месте аварии работали инспекторы ДПС, спасатели МЧС, медики.
ИСТОЧНИК KP.RU