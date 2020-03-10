Тверь встретит Всероссийский чемпионат школьной баскетбольной лиги

10 Март 2020 2020-03-10T17:26:11+03:00

Всероссийский финал чемпионата будет проводиться в Твери с 18 по 25 апреля. Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Этапы чемпионата начинаются в марте и завершатся общим финалом в апреле

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В Твери впервые пройдут региональный и Всероссийский финалы Чемпионата школьной лиги «Локобаскет-Школьная лига». Проект «Локобаскет-Школьная лига» работает у нас с 2019 года. Это чемпионат по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций со всей страны.

Руководят организацией Чемпионата в Тверской области региональное Минобразования и Областная детско-юношеская спортивная школа совместно с Тверской областной федерацией баскетбола.

Зональные этапы чемпионата уже позади. Они состоялись в феврале в Удомле, Конаково, Твери и Ржеве. 12 марта будет полуфинал регионального чемпионата. Он пройдёт в Твери в физкультурно-спортивном комплексе имени Султана Ахмерова. Финал планируют провести там же на следующий день, 13 марта.

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Всероссийский финал чемпионата будет проводиться в Твери с 18 по 25 апреля 2020 года. Участие в нём примут 42 команды юношей и девушек.

Борьба за чемпионство всего сезона развернётся 24 апреля на ледовой арене спорткомплекса «Юбилейный». Матч за первое место среди девушек состоится в 14:00, среди юношей – в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU