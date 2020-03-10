2020-03-10T17:26:11+03:00
Спорт

Тверь встретит Всероссийский чемпионат школьной баскетбольной лиги

Этапы чемпионата начинаются в марте и завершатся общим финалом в апреле
Виктория ТУШКОВА
Поделиться:
Всероссийский финал чемпионата будет проводиться в Твери с 18 по 25 апреля.Всероссийский финал чемпионата будет проводиться в Твери с 18 по 25 апреля.Фото: Альберт ДЗЕНЬ
Изменить размер текста:

В Твери впервые пройдут региональный и Всероссийский финалы Чемпионата школьной лиги «Локобаскет-Школьная лига». Проект «Локобаскет-Школьная лига» работает у нас с 2019 года. Это чемпионат по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций со всей страны.

Руководят организацией Чемпионата в Тверской области региональное Минобразования и Областная детско-юношеская спортивная школа совместно с Тверской областной федерацией баскетбола.

Зональные этапы чемпионата уже позади. Они состоялись в феврале в Удомле, Конаково, Твери и Ржеве. 12 марта будет полуфинал регионального чемпионата. Он пройдёт в Твери в физкультурно-спортивном комплексе имени Султана Ахмерова. Финал планируют провести там же на следующий день, 13 марта.

.

.

Всероссийский финал чемпионата будет проводиться в Твери с 18 по 25 апреля 2020 года. Участие в нём примут 42 команды юношей и девушек.

Борьба за чемпионство всего сезона развернётся 24 апреля на ледовой арене спорткомплекса «Юбилейный». Матч за первое место среди девушек состоится в 14:00, среди юношей – в 16:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Пациентку с акушерской патологией доставили в Тверь на вертолете
Регулировать светофоры Пролетарском районе Твери будут с помощью искусственного интеллекта
За нарушение авторских прав житель Тверской области может на шесть лет сесть в тюрьму
Безработный житель Конакова "закладывал" наркотики в лесах Тверской области
Как избежать распространения коронавируса: семь советов дали жителям Тверской области
Малым городам Тверской области помогут специальные центры
На развязке трассы М-11 в Тверской области фура опрокинулась в кювет, водитель погиб
Тверь встретит Всероссийский чемпионат школьной баскетбольной лиги
Новые подробности о ЧП в Весьегонском районе: семилетняя девочка утонула на глазах матери
В Тверской области увеличат выплату мужчинам со знаком «Слава отца»
Трое бывших осуждённых, угрожая ножом, обокрали мужчину в Тверской области
В Твери пройдет «ART концерт» лучшей кавер-певицы Екатерины Жуковой
В Тверской области будут предоставлять «промышленную ипотеку»
В северных районах Тверской области расцвели подснежники и взошла петрушка
В Старице Тверской области нашли пропавшего подростка
В Тверской области полицейские задержали квартирного вора
Во дворе дома на Октябрьском проспекте в Твери сбили пешехода
Выплаты в 50 и 75 тысяч рублей получат тринадцать тысяч ветеранов Тверской области
Двое мужчин подрались из-за земельного участка в Тверской области
Житель Тверской области отправится в колонию за вождение авто в состоянии опьянения
В деревне Батино под Тверью при пожаре погиб мужчина
На трассе М-10 в Тверской области произошло ДТП с пострадавшими
Четырнадцатилетний подросток ушел гулять и не вернулся в Тверской области
Два человека пострадали в лобовом столкновении двух легковушек в Тверской области