В Тверской области увеличат выплату мужчинам со знаком «Слава отца»

10 Март 2020 2020-03-10T16:44:27+03:00

В этом году знаком «Слава отца» запланировано наградить 12 многодетных мужчин. Фото: ПТО

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В два раза – до 100 тысяч рублей – планируется увеличить размер единовременной выплаты для пап, награждённым почётным знаком Тверской области «Слава отца». Это предложил сделать губернатор Игорь Руденя на заседании регионального правительства 10 марта.

– Это не спонтанное предложение, мы предварительно советовались с коллегами. С учётом среднесрочной перспективы посчитали, что возможно установить выплату в размере 100 тысяч рублей отцу, у которого не менее 5 детей. Такие семьи должны быть примером для окружающих, – прокомментировал решение губернатор Игорь Руденя журналистам после заседания.

Областное правительство сообщает, что в этом году знаком «Слава отца» запланировано наградить 12 многодетных мужчин.

Новую награду утвердили в Верхневолжье 2020 году. Идея принадлежит Игорю Рудене.

ИСТОЧНИК KP.RU