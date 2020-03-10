Трое бывших осуждённых, угрожая ножом, обокрали мужчину в Тверской области

10 Март 2020 2020-03-10T16:36:57+03:00

Трое бывших осужденных напали на мужчину в Тверской области Фото: архив "КП"

Их будут судить за разбой

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В полицию обратился 33-летний житель Белгородской области и рассказал, что в деревне Аксиньино Бежецкого района на него напали неизвестные. Трое мужчин, угрожая ножом, украли у него деньги и мобильный телефон.

На поиск предполагаемых преступников были ориентированы патрули ГИБДД, наряды оперативных служб, а также кинологи.

Подозреваемых разыскали по "горячим следам". Злоумышленниками оказались трое бывших осуждённых. Двое из которых - жители Самарской области. Фигурантов задержали и поместили в изолятор временного содержания.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU