Трое бывших осуждённых, угрожая ножом, обокрали мужчину в Тверской области
В полицию обратился 33-летний житель Белгородской области и рассказал, что в деревне Аксиньино Бежецкого района на него напали неизвестные. Трое мужчин, угрожая ножом, украли у него деньги и мобильный телефон.
На поиск предполагаемых преступников были ориентированы патрули ГИБДД, наряды оперативных служб, а также кинологи.
Подозреваемых разыскали по "горячим следам". Злоумышленниками оказались трое бывших осуждённых. Двое из которых - жители Самарской области. Фигурантов задержали и поместили в изолятор временного содержания.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 статьи 162 УК РФ "Разбой". Решается вопрос об избрании в отношении задержанных меры пресечения. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU