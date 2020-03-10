2020-03-10T15:58:11+03:00
Звезды

В Твери пройдет «ART концерт» лучшей кавер-певицы Екатерины Жуковой

В программе вечера - музыка, танцы, подарки
Ирина ТАРАСОВА
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Екатерина Жукова - лучшая кавер-исполнительница, получавшая данную премию три года подряд. Фото: из архива Екатерины ЖуковойЕкатерина Жукова - лучшая кавер-исполнительница, получавшая данную премию три года подряд. Фото: из архива Екатерины Жуковой
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10 апреля в Твери впервые состоится «ART концерт» лучшей кавер-певицы Екатерины Жуковой. В программе также примут участие успешные артисты и коллективы Твери. А чтобы было еще ярче на протяжении всего вечера будут разыгрываться призы и подарки от партнёров мероприятия.

О Екатерине Жуковой говорят так: "Она совсем не похожа на других исполнителей, которые клонируют поп звёзд. Её действительно можно назвать «сэлф-мэйд артистом», которая сделала себя сама. Впечатляющий вокал, активность в шоубизе и соцсетях, работа над собой позволили рекрутировать растущую армию почитателей её творчества, так как все хиты исполняются в живую и в нетипичном стиле".

Ведущий "ART концерта": Стас Герц.

Клуб "90-е Remix", ул.Левитана, 28.

Начало в 20.00.

Вход свободный.

ИСТОЧНИК KP.RU

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