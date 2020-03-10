В Тверской области будут предоставлять «промышленную ипотеку»

10 Март 2020 2020-03-10T14:49:55+03:00

Сумма займа установлена в размере 20-80 млн рублей. Фото: из архива "КП"

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В регионе внедряется ещё одна новая мера поддержки для инветоров – «промышленная ипотека». Она предусмотрена для резидентов промышленных парков Верхневолжья.

Об этом было объявлено 10 марта на заседании областного правительства, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

«Промышленная ипотека» будет предоствляться инвесторам на строительство заводов и фабрик. Сумма займа установлена в размере 20-80 млн рублей при ставке в 1%. Он будет даваться на 10 лет.

До 2023 года на обеспечение «промышленной ипотекой» желающих реализовывать свои инвестпроекты в сфере промышленности в регионе заложено 650 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU