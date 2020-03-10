В северных районах Тверской области расцвели подснежники и взошла петрушка
Раняя весна в этом году удивила не только тверичан, но и жителей северных районов Тверской области.
Фотографиями распустившихся подснежников-галантусов, голубых весенних первоцветов и даже кудрявой сочно-зеленой петрушки с "КП-Тверь" поделилась читательница из Бологое.
В северном районе, где обычно погода более холодная, чем в Твери, 10 марта солнечно и +8 градусов. К слову, в областной столице сегодня - переменная облачность и осадки.
Синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют, что тепло продержится в Тверской области еще пару дней, но ближе к выходным не исключены заморозки до -5 градусов. Днем и в ночные часы 14 марта столбик термометра не поднимется выше нуля.
Так что с открытием дачного сезона пока лучше не торопиться.
Весенние первоцветы на участке Фото: Дарья Андреева
На грядках взошла кудрявая петрушка Фото: Дарья Андреева
ИСТОЧНИК KP.RU