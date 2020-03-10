2020-03-10T14:41:06+03:00
Общество

В северных районах Тверской области расцвели подснежники и взошла петрушка

Аномальная весна продолжает удивлять жителей Верхневолжья
Ольга ТРОФИМОВА
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Подснежники распустились даже в северных районах области Фото: Дарья АндрееваПодснежники распустились даже в северных районах области Фото: Дарья Андреева
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Раняя весна в этом году удивила не только тверичан, но и жителей северных районов Тверской области.

Фотографиями распустившихся подснежников-галантусов, голубых весенних первоцветов и даже кудрявой сочно-зеленой петрушки с "КП-Тверь" поделилась читательница из Бологое.

В северном районе, где обычно погода более холодная, чем в Твери, 10 марта солнечно и +8 градусов. К слову, в областной столице сегодня - переменная облачность и осадки.

Синоптики Тверского гидрометцентра прогнозируют, что тепло продержится в Тверской области еще пару дней, но ближе к выходным не исключены заморозки до -5 градусов. Днем и в ночные часы 14 марта столбик термометра не поднимется выше нуля.

Так что с открытием дачного сезона пока лучше не торопиться.

Весенние первоцветы на участке Фото: Дарья Андреева

Весенние первоцветы на участке Фото: Дарья Андреева

На грядках взошла кудрявая петрушка Фото: Дарья Андреева

На грядках взошла кудрявая петрушка Фото: Дарья Андреева

ИСТОЧНИК KP.RU

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