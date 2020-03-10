В Старице Тверской области нашли пропавшего подростка

10 Март 2020 2020-03-10T14:10:19+03:00

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Во вторник, 10 марта, на одной из улиц Старицы был найден пропавший несовершеннолетний мальчик.

Ранее сообщалось, что четырнадцатилетний Дмитрий Волков 8 марта ушел гулять и не вернулся. По месту жительства пропавшего выезжала следственно-оперативная группа. Были организованы поиски пропавшего подростка.

Сегодня утром ребенка нашли сотрудники полиции.

- В ближайшее время следователем СК подросток будет опрошен в целях установления всех обстоятельств его исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU