В Старице Тверской области нашли пропавшего подростка
Обстоятельства его исчезновения уточняются
Пропавший подросток найден живымФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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Во вторник, 10 марта, на одной из улиц Старицы был найден пропавший несовершеннолетний мальчик.
Ранее сообщалось, что четырнадцатилетний Дмитрий Волков 8 марта ушел гулять и не вернулся. По месту жительства пропавшего выезжала следственно-оперативная группа. Были организованы поиски пропавшего подростка.
Сегодня утром ребенка нашли сотрудники полиции.
- В ближайшее время следователем СК подросток будет опрошен в целях установления всех обстоятельств его исчезновения, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.
ИСТОЧНИК KP.RU