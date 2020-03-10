В Тверской области полицейские задержали квартирного вора

10 Март 2020 2020-03-10T12:59:03+03:00

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В полицию обратился 44-летний житель Бежецка. Мужчина сообщил полицейским, что из его квартиры похитили имущество. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

В ходе разбирательства было установлено, что злоумышленник взломал входную дверь, проник в квартиру и похитил имущество на общую сумму 20 тысяч рублей.

Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Бежецкого района.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.

ИСТОЧНИК KP.RU