В Тверской области полицейские задержали квартирного вора
В полицию обратился 44-летний житель Бежецка. Мужчина сообщил полицейским, что из его квартиры похитили имущество. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.
В ходе разбирательства было установлено, что злоумышленник взломал входную дверь, проник в квартиру и похитил имущество на общую сумму 20 тысяч рублей.
Подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался ранее судимый 40-летний житель Бежецкого района.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Ему грозит до шести лет лишения свободы. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU