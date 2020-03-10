2020-03-10T11:54:41+03:00
Происшествия

Во дворе дома на Октябрьском проспекте в Твери сбили пешехода

Угрозы жизни пострадавшей нет
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
Во дворе дома в Твери женщина попала под машинуВо дворе дома в Твери женщина попала под машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

ДТП произошло утром, 10 марта, во дворе дома №63 на Октябрьском проспекте в Твери. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Женщина-пешеход шла по проезжей части в попутном направлении движения автомобиля, стала обходить лужу, не посмотрев назад, и попала под машину.

Пострадавшая получила травмы, не угрожающие жизни. Ей оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24