Во дворе дома на Октябрьском проспекте в Твери сбили пешехода
Угрозы жизни пострадавшей нет
Во дворе дома в Твери женщина попала под машинуФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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ДТП произошло утром, 10 марта, во дворе дома №63 на Октябрьском проспекте в Твери. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.
Женщина-пешеход шла по проезжей части в попутном направлении движения автомобиля, стала обходить лужу, не посмотрев назад, и попала под машину.
Пострадавшая получила травмы, не угрожающие жизни. Ей оказана помощь.
ИСТОЧНИК KP.RU