Во дворе дома на Октябрьском проспекте в Твери сбили пешехода

10 Март 2020 2020-03-10T11:54:41+03:00

Во дворе дома в Твери женщина попала под машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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ДТП произошло утром, 10 марта, во дворе дома №63 на Октябрьском проспекте в Твери. О случившемся сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Женщина-пешеход шла по проезжей части в попутном направлении движения автомобиля, стала обходить лужу, не посмотрев назад, и попала под машину.

Пострадавшая получила травмы, не угрожающие жизни. Ей оказана помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU