Выплаты в 50 и 75 тысяч рублей получат тринадцать тысяч ветеранов Тверской области
Единовременные выплаты ко Дню Победы получат 13 028 ветеранов Тверской области, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда РФ. Сумма выплат - 75 и 50 тысяч рублей.
По 75 тысяч рублей получат:
- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие во время Великой Отечественной военную службу в действующих частях (в том числе на территории других государств);
- несовершеннолетние узники концлагерей;
- вдовы военнослужащих, погибших в Великой Отечественной фойне, а также на войне с Финляндией и Японией;
- вдовы умерших инвалидов и участников войны;
- граждане, работавшие на военных объектах;
- награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и блокадники (имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда»).
По 50 тысяч рублей получат:
- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;
- работники тыла, проработавшие там не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР);
- награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
Деньги получат ветераны, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Средства поступят в апреле-мае 2020 года вместе с пенсией, заявлять о себе не надо, выплата будет начислена в беззаявительном порядке.
ИСТОЧНИК KP.RU