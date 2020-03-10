Выплаты в 50 и 75 тысяч рублей получат тринадцать тысяч ветеранов Тверской области

10 Март 2020 2020-03-10T12:58:44+03:00

Деньги получат ветераны, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Деньги поступят вместе с пенсиями в апреле-мае 2020 года

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Единовременные выплаты ко Дню Победы получат 13 028 ветеранов Тверской области, сообщает региональное отделение Пенсионного фонда РФ. Сумма выплат - 75 и 50 тысяч рублей.

По 75 тысяч рублей получат:

- инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, военнослужащие, проходившие во время Великой Отечественной военную службу в действующих частях (в том числе на территории других государств);

- несовершеннолетние узники концлагерей;

- вдовы военнослужащих, погибших в Великой Отечественной фойне, а также на войне с Финляндией и Японией;

- вдовы умерших инвалидов и участников войны;

- граждане, работавшие на военных объектах;

- награжденные медалью «За оборону Ленинграда» и блокадники (имеющие знак «Жителю блокадного Ленинграда»).

По 50 тысяч рублей получат:

- бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто;

- работники тыла, проработавшие там не менее шести месяцев (исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР);

- награждённые орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.

Деньги получат ветераны, постоянно проживающие в России, Латвии, Литве и Эстонии. Средства поступят в апреле-мае 2020 года вместе с пенсией, заявлять о себе не надо, выплата будет начислена в беззаявительном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU